Crifo Wines Ruvo vince gara-1 contro Fabo Herons MCT nei playoff

In un Entusiasmante Inizio di Playoff, Crifo Wines Ruvo conquista la prima vittoria contro Fabo Herons MCT con un convincente 86-71. La squadra pugliese ha mostrato intensitĂ e strategia, guidata da prestazioni eccezionali di Borra e Jackson. Con questa vittoria, Ruvo si prepara a scrivere nuovi capitoli in questa avvincente serie. La posta in gioco si alza: chi avrĂ il coraggio di affrontare questa sfida?

CRIFO WINES RUVO 86 FABO HERONS MCT 71 RUVO DI PUGLIA Moreno 11 (12, 34), Jackson 22 (26, 610), Timperi 5 (13, 12), Jerkovic 14 (311, 23), Borra 15 (79); Musso 8 (13, 24), Reale 2 (01 da 3), Isotta 3 (02, 11), Gatto (02 d 2), Conte (01 d 3), Berardi ne. All. Rajola MONTECATINI Chiera 7 (26, 15), Giannozzi (01 da 2), Natali 9 (01, 34), Sgobba 11 (15, 25), Arrigoni 15 (57, 11); Kupstas 22 (35, 48), Dell’Uomo 5 (05, 12), Paesano 2 (13, 01), Benites ne, Aminti ne. All. Barsotti ARBITRI Tognazzo e Suriano PARZIALI 25-22, 39-38, 63-55 RUVO DI PUGLIA Ridotta ai minimi termini dall’assenza anche di Benites, la Fabo combatte ma non può niente contro la sconfinata Ruvo di Puglia che si prende gara-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crifo Wines Ruvo vince gara-1 contro Fabo Herons MCT nei playoff

In questa notizia si parla di: Ruvo Crifo Wines Herons

