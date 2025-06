Crespi d’Adda l’estate al Villaggio Operaio Unesco | un borgo da scoprire

Scopri l’incanto di Crespi d’Adda, il borgo patrimoniale Unesco che incarna l’equilibrio perfetto tra storia, architettura e vita comunitaria. Durante l’estate, le visite ai weekend ti permetteranno di immergerti in un affascinante esempio di città operaia conservata con cura, a due passi da Milano. Un’esperienza unica per appassionati di turismo industriale e amanti della cultura, che ti lascerà senza parole e desideroso di tornare.

Proseguono nei weekend estivi le visite al villaggio operaio Crespi d’Adda, da trent’anni Patrimonio Unesco dell’Umanità, considerato un modello eccezionale di company town per la sua pianificazione urbanistica e sociale e per la sua ottima conservazione. E’ il secondo sito di turismo industriale tra i più visitati in Italia. Situato in provincia di Bergamo, nel comune di Capriate San Gervasio, a pochi chilometri da Milano (facilmente raggiungibile dall’autostrada A4 Milano – Venezia), Crespi d’Adda è un borgo operaio sorto nel 1876 per volontà di Benigno Crespi, imprenditore illuminato che, alla confluenza di due fiumi, l’Adda e il Brembo, fece costruire un grande cotonificio che arrivò ad ospitare fino a quattromila operai e settantamila fusi funzionanti nel periodo di massima produttività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it