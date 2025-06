Creatività incontro e divertimento in centro con il festival Mo' Gioco

In un vortice di allegria e scoperta, il centro di Modena si prepara a ospitare la seconda edizione di Mo' Gioco, il festival gratuito dedicato al divertimento e alla creatività. Sabato 14 e domenica 15 giugno, Piazza Matteotti e il Palazzo dei Musei si trasformeranno in un grande palcoscenico di giochi, laboratori e sorprese per tutte le età. Un’occasione imperdibile per condividere emozioni e scoprire nuovi mondi, coinvolgendo grandi e piccini in un weekend di pura magia.

Torna per la sua seconda edizione Mo' Gioco, il festival del gioco gratuito organizzato da Uno Critico APS, che sabato 14 e domenica 15 giugno animerà il centro di Modena con attività per tutte le età. L'evento si svolgerà tra Piazza Matteotti e il Palazzo dei Musei, trasformando questi luoghi.

