CR7 gol il Portogallo si prende la Nations League | Spagna condannata dall' errore di Morata

Il trionfo del Portogallo nella Nations League si apre con un finale mozzafiato, dove Cristiano Ronaldo, autore del gol decisivo, incanta i tifosi e consacra il suo leggendario status. Un match ricco di emozioni, segnato dall’errore decisivo di Morata che condanna la Spagna e interrompe il sogno del triplete europeo. La gara resterà nella storia, tra passione, suspense e un Ronaldo che ha dato tutto per il suo paese.

La Spagna non chiude il triplete Nations-Europeo-Nations, il Portogallo celebra Ronaldo, autore del 2-2 finale, uscito sfinito al 90’ ed emozionatissimo durante i rigori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - CR7 gol, il Portogallo si prende la Nations League: Spagna condannata dall'errore di Morata

