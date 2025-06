Costruzioni e artigianato fatturato in calo nel primo trimestre per le imprese piacentine

Le imprese piacentine nel settore delle costruzioni e dell’artigianato hanno registrato un calo di fatturato nel primo trimestre del 2025, secondo l’analisi dell’Ufficio studi della Camera di Commercio di Emilia. Pur mantenendo una certa stabilità nel settore edilizio, quasi un terzo delle aziende segnala difficoltà, evidenziando come la ripresa economica sia ancora in fase di consolidamento. Un quadro che richiede attenzione e strategie mirate per rilanciare il comparto locale.

Costruzioni e artigianato, fatturato in calo nel primo trimestre 2025 per le imprese piacentine. A presentare il quadro l'analisi dell'Ufficio studi della Camera di Commercio dell'Emilia. LA PRODUZIONE - «Nell'edilizia prevale la stabilità – scrive l'ente - ma quasi un terzo delle imprese.

