Costruire un razzo in cinque giorni e farlo volare | Euroavia porta a Forlì una gara per giovani studenti

una sfida entusiasmante e stimolante dedicata ai giovani talenti. Sei team, provenienti da ogni angolo del mondo, avranno solo cinque giorni per progettare, costruire e far volare un razzo di circa trenta metri. Un’opportunità unica per mettere alla prova creatività, ingegneria e spirito di squadra, in un evento che promette di spingere i limiti dell’innovazione e della passione aerospaziale. Pronti a scoprire chi conquisterà il cielo?

Sei team di cinque studenti ciascuno provenienti da tutto il mondo che dovranno realizzare un razzo di circa trenta metri in altezza, facendolo anche volare. Questa è la ‘Airbus Slashing Rocket Workshop’, competizzione organizzata dalla Euroavia Forlì-Bologna che ha scelto Forlì come teatro per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Costruire un razzo in cinque giorni e farlo volare: Euroavia porta a Forlì una gara per giovani studenti

In questa notizia si parla di: Forlì Razzo Cinque Volare