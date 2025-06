Costringeva le donne a prostituirsi con riti vodoo | in manette per tratta di essere umani

Una terribile rete di sfruttamento e violenza si è sgretolata questa mattina grazie alla brillante operazione della Polizia di Stato, che ha smantellato un’organizzazione criminale coinvolta in tratta di esseri umani, costringendo donne a prostituirsi con riti vodoo. La cattura di questa donna nigeriana rappresenta un passo importante nella lotta contro la tratta e i crimini più oscuri. La giustizia resta al fianco delle vittime, prontamente tutelate e protette.

Questa mattina la Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna nigeriana che, dal 2017 al 2021, si è resa responsabile dei delitti di riduzione in schiavitù e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Costringeva le donne a prostituirsi con riti vodoo: in manette per tratta di essere umani

