Costrette a riti vodoo e a prostituirsi arrestata nigeriana

Una donna nigeriana è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver sfruttato connazionali, promettendo loro un futuro migliore in Italia per poi costringerle alla prostituzione attraverso violenza e rituali vodoo. Dal 2017 al 2021, si sarebbe resa protagonista di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. Per riottenere la libertà e la dignità delle sue vittime, è fondamentale portare alla luce queste oscure pratiche e garantire giustizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Faceva arrivare sue connazionali in Italia con l’inganno, promettendo loro un lavoro ed una nuova vita. Ed invece le costringeva a prostituirsi, con la violenza, sottoponendole al rito vodoo. E’ per questo che una donna nigeriana è stata arrestata oggi dalla Polizia di Stato: è accusata di essersi resa responsabile, dal 2017 al 2021, dei delitti di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. Per riottenere la propria libertà ed i propri documenti, che una volta arrivate in Italia venivano trattenuti, le vittime avrebbero dovuto versare 25.000 euro più interessi, a titolo di “rimborso delle spese per il viaggio”, guadagni derivanti da prestazioni sessuali che le donne dovevano subire con clienti selezionati dalla nigeriana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Costrette a riti vodoo e a prostituirsi, arrestata nigeriana

In questa notizia si parla di: Vodoo Prostituirsi Arrestata Nigeriana

Napoli, donne costrette a riti vodoo e a prostituirsi: arrestata nigeriana - Faceva arrivare sue connazionali in Italia con l'inganno, promettendo loro un lavoro ed una nuova vita. Leggi su msn.com

Costrette a riti vodoo e a prostituirsi: arrestata una nigeriana - Faceva arrivare le connazionali in Italia con la promessa di un lavoro, poi l’amara verità e l’inizio dell’incubo ... Leggi su msn.com

Schiavitù e prostituzione: arrestata donna, minacciava le vittime con i riti voodoo - E chi rifiutava, veniva minacciata e sottoposta a riti voodoo che venivano a loro volta estesi alle loro famiglie. Leggi su lostrillone.tv