Dragflow, l'innovativa azienda italiana con radici a Mantova, conquista nuovi orizzonti in India grazie a una sfida ambiziosa e internazionale. Partner ufficiale di "ITALIANISSIMA", leader nella fornitura di pompe e sistemi di dragaggio, Dragflow si prepara a rivoluzionare il settore con il recente accordo con Beml, gigante nel panorama tecnologico indiano. Un passo decisivo che testimonia come l'eccellenza italiana continui a superare confini e a plasmare il futuro del dragaggio globale.

È "ITALIANISSIMA" la società che si occupa di pompe e sistemi di dragaggio in India e non solo. La Dragflow, azienda italiana, nata a Mantova nel 1988 per intuizione del suo fondatore, Maurizio Masotti, attiva nella produzione di pompe e sistemi di dragaggio commercializzate in tutto il mondo, ha firmato un Memorandum of Understanding con Beml, una delle principali aziende multi-tecnologiche controllate dal Ministero della Difesa Indiano. L’accordo sancisce la collaborazione nella progettazione, sviluppo, collaudo, messa in servizio, fornitura e assistenza post-vendita di draghe anfibie aspiranti a taglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net