Così don Nicola D’Onghia ha ostacolato le indagini i giudici sul prete che travolse con l’auto Fabiana Chiarappa | Da lui dichiarazioni inutili

Don Nicola D’Onghia, parroco di Noci, si trova nel mirino delle indagini per aver ostacolato la ricostruzione del tragico incidente che ha coinvolto Fabiana Chiarappa. Le motivazioni del Tribunale del Riesame di Bari evidenziano come le sue dichiarazioni abbiano rallentato le indagini, rendendo necessaria un’ulteriore acquisizione di prove. La vicenda solleva molte questioni sulla responsabilità e sulla trasparenza nella gestione di un evento così drammatico, lasciando aperti numerosi dubbi e riflessioni.

Dalle motivazioni dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari emerge che don Nicola D’Onghia, parroco di Noci indagato per omicidio stradale, ha ostacolato le indagini sulla morte della motociclista Fabiana Chiarappa. Secondo i giudici, le dichiarazioni del religioso relative all’incidente «non ha mai agevolato, ma ha anzi di fatto ostacolato la ricostruzione della dinamica del sinistro, resa possibile solo grazie all’acquisizione dei filmati provenienti dalle telecamere di videosorveglianza, all’incrocio dei dati dei tabulati telefonici e alla prova scientifica». Il Tribunale ha disposto per il parroco l’obbligo di dimora al posto dei domiciliari con ordinanza del 19 maggio scorso, riducendo la misura cautelare inizialmente applicata. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Nicola Onghia Ostacolato Indagini

Travolse e uccise Fabiana Chiarappa, sotto accusa don Nicola D'Onghia. "Ha ostacolato le indagini" Partecipa alla discussione

Travolse con l’auto Fabiana Chiarappa, il prete accusato di omicidio stradale “ha ostacolato le indagini” - Don Nicola D'Onghia, il parroco accusato di aver travolto e ucciso Fabiana Chiarappa, morta lo scorso 2 aprile, "non ha mai agevolato, ma ha anzi ... Leggi su fanpage.it

Così don Nicola D’Onghia «ha ostacolato le indagini», i giudici sul prete che travolse con l’auto Fabiana Chiarappa: «Da lui dichiarazioni inutili» - Sarebbe stato sostanzialmente irrilevante che il parroco di Turi, in provincia di Bari, si sia presentato spontaneamente in caserma ai fini dell'indagine. Leggi su msn.com

Parroco indagato per omicidio stradale: "Ha ostacolato le indagini" - Don Nicola D'Onghia, il parroco di Noci indagato per omicidio stradale per la morte di una motociclista, con le sue dichiarazioni relative all'incidente "non ha mai agevolato, ma ha anzi di fatto osta ... Leggi su msn.com