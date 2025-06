Cos’è questa legge sulla partecipazione dei lavoratori

Dal 10 giugno entra in vigore una nuova normativa sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese, frutto di un lungo percorso di confronto tra sindacati e Parlamento. Promossa dalla Cisl e sostenuta dal governo Meloni con oltre 70 milioni di euro per il 2025, questa legge ha suscitato grandi aspettative. Tuttavia, il testo finale, molto modificato rispetto alla proposta originale, ha deluso chi sperava in una vera rivoluzione nella rappresentanza dei lavoratori, lasciando ancora spazio a molte domande e riflessioni.

Dal 10 giugno entra in vigore l a nuova legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese, proposta dalla Cisl  e modificata (molto) in Parlamento. Presentata come una rivoluzione, appoggiata dal governo Meloni che l’ha finanziata con oltre 70 milioni di euro per il 2025, il testo finale in realtà è uscito parecchio ridimensionato rispetto alla legge di iniziativa popolare presentata dalla Cisl. E ha deluso chi si aspettava una vera diffusione della democrazia economica sul modello della Germania, dove la partecipazione con i famosi consigli di fabbrica è un elemento imprescindibile del sistema lavorativo dall’inizio degli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cos’è questa legge sulla partecipazione dei lavoratori

In questa notizia si parla di: Legge Partecipazione Lavoratori Giugno

Partecipazione lavoratori, via libera alla legge: la fine dell’era dei conflitti - Finalmente la partecipazione dei lavoratori diventa legge, segnando la fine di un’era di conflitti. Per decenni, il riconoscimento dei diritti dei lavoratori è stato ostacolato da un’alleanza tra sindacati ideologizzati e associazioni imprenditoriali.

“Questo Congresso vuole incarnare il valore della #Partecipazione che deve essere alla base della #contrattazione e della #rappresentanza e al contempo all’altezza dei tempi che viviamo. La Legge promossa dalla Cisl, appena pubblicata in Gazzetta Uffici - X Partecipa alla discussione

Verso il VII Congresso Nazionale #Femca a #Rimini I temi nell’intervista della Segretaria Generale #NoraGarofalo su Conquiste del Lavoro #leparoledelcambiamento #3giugno Leggi l’intervista anche sul nostro sito https://femcacisl.it/news/partecipazi - X Partecipa alla discussione

Via alla partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende. "Passo avanti, non una rivoluzione” - Il 10 giugno entra in vigore la legge approvata dal Parlamento dopo un iter che ha ridimensionato la portata innovativa. Leggi su msn.com

Lavoro, l'esperto: "Legge su partecipazione? molti se e ma, conterà volontà imprese" - L'analisi dell’avvocato Giuseppe Merola, associate partner Pirola Pennuto Zei & Associati "Una legge con molti se e molti ma che dà attuazione alla norma di cui all’articolo 46 della Costituzione che, ... Leggi su msn.com

Partecipazione dei lavoratori in azienda: legge in Gazzetta - compiti Monitorare l'attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori. Leggi su fiscoetasse.com