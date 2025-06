Cos' è il Sermi? Tra obblighi e opportunità un convegno di approfondimento di Confartigianato Imprese Parma

Il convegno di Confartigianato Imprese Parma si propone di esplorare l’importanza del sistema SERMI, uno strumento fondamentale tra obblighi e opportunità nel settore della riparazione e manutenzione di veicoli. Questa certificazione europea garantisce agli operatori indipendenti l’accesso alle informazioni tecniche, promuovendo sicurezza e competitività. Scopri come questa innovazione sta ridefinendo il panorama dell’assistenza automobilistica e quali sfide e vantaggi comporta per il settore.

SERMI sta per "Security Related Repair and Maintenance Information" ovvero un sistema di certificazione europeo che consente agli operatori indipendenti di accedere alle informazioni tecniche dei veicoli, in particolar modo quelle relative alla sicurezza e senza la necessità obbligatoria di.