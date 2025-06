Cosa vuol dire quando il gatto vomita schiuma bianca? Le cause e quando preoccuparsi

Il vomito di schiuma bianca nei gatti può essere spia di diversi disturbi, dalla semplice irritazione gastrica a condizioni più serie come avvelenamento o problemi intestinali. Riconoscere i segnali di allarme è fondamentale per intervenire tempestivamente. Quando il sintomo persiste o si accompagna ad altri sintomi preoccupanti, non bisogna esitareil consulto veterinario. Continua a leggere per scoprire cosa fare in ogni situazione.

Il vomito di schiuma bianca nei gatti può derivare da problemi gastrointestinali, boli di pelo, scialorrea, gastrite, o anche avvelenamento. Se il sintomo persiste o si accompagna ad altri, è importante contattare il veterinario per escludere cause più gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

