Cosa succede se l’Italia non vince contro la Moldavia

Se l'Italia non vince contro la Moldavia, il cammino verso il Mondiale si complica ulteriormente, alimentando dubbi e tensioni tra tifosi e dirigenti. Una sconfitta potrebbe mettere a rischio persino la qualificazione diretta, aumentando la pressione sulla squadra e rischiando di compromettere il sogno di tornare in azione nella fase finale. La partita di Coverciano diventa quindi decisiva: un risultato positivo è ormai imprescindibile per riscrivere il destino degli azzurri.

Roma, 9 giugno 2025 – A Coverciano sono tornati i fantasmi. Il 3-0 subito contro la Norvegia ha fatto riemergere la paura di vedere un Mondiale da casa e servirà un cammino pressoché perfetto per scacciare via gli spettri e rivedere gli azzurri in una fase finale di un Campionato del mondo. Nel Gruppo I dov'è inserita l'Italia la situazione è tutt'altro che positiva: gli azzurri si trovano a zero punti con una differenza reti di -3, mentre la Norvegia guida il girone a punteggio pieno, con nove punti conquistati in tre partite e una differenza reti di +10. Proprio la differenza gol sarà fondamentale per determinare la squadra che si qualificherà direttamente ai prossimi Mondiali: in caso di arrivo a pari punti, infatti, non saranno gli scontri diretti a stabilire quale squadra sarà sopra e quale sotto, ma proprio la differenza reti totale.

