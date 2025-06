Cosa sappiamo finora dei corpi della bimba di 6 mesi e della donna ritrovati a Villa Pamphili

Le ultime notizie sui corpi della bimba di 6 mesi e della donna ritrovati a Villa Pamphili sollevano numerosi interrogativi. Gli esami, anticipati a domenica invece di martedì, potrebbero fornire nuovi chiarimenti sul tragico evento. Dall’autopsia emergerebbero dettagli importanti: la donna, di origini dell’Est Europa, non mostra segni di violenza, mentre la piccola presenta un colpo alla nuca e diverse lesioni. Si attendono i risultati che potrebbero fare luce sulla vicenda.

Sono stati anticipati a domenica gli esami, che si sarebbero dovuti svolgere martedì, sui corpi della bambina di circa 6 mesi e della donna trovati senza vita nell’area verde di Villa Pamphili, a Roma, lo scorso 7 giugno. Dall’esame autoptico non sono emersi segni di violenza sul corpo della quarantenne, di origine dell’Est Europa, mentre la piccola presenterebbe un colpo alla nuca, oltre a varie lesioni su diverse parti del corpo. Si attendono ancora i risultati delle analisi tossicologiche, i cui esiti richiederanno più tempo, ma al momento la Procura di Roma sembra voler seguire la strada del duplice omicidio aggravato contro ignoti, maturato magari in un contesto di degrado, fra persone senza fissa dimora. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Cosa sappiamo finora dei corpi della bimba di 6 mesi e della donna ritrovati a Villa Pamphili

