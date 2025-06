Cosa c' è da sapere sulle proteste di Los Angeles e sulla risposta di Trump

Le proteste di Los Angeles, scatenate dalle retate dell’ICE contro gli immigrati, hanno acceso i riflettori su un tema delicato e complesso. La risposta di Trump ha alimentato ulteriormente il dibattito, creando tensioni tra la Casa Bianca e le autorità californiane. Due giorni di manifestazioni hanno evidenziato il forte sentimento di solidarietà e opposizione alla politica federale. Sabato sera, il confronto si è intensificato, lasciando in bilico il futuro delle politiche migratorie negli Stati Uniti.

Le retate di immigrati condotte dagli agenti dell’ICE ( l’agenzia federale statunitense per il controllo delle frontiere e dell’immigrazione, ndr ) a Los Angeles hanno scatenato due giorni di proteste in tutta la città, e hanno provocato una situazione di stallo tra la Casa Bianca e i funzionari statali, che non sono d'accordo sul fatto che le autorità della California avessero o meno la situazione sotto controllo. Sabato sera, infatti, il presidente Donald Trump ha ordinato alla Guardia Nazionale della California di recarsi a Los Angeles, contro la volontà delle autorità californiane. Le truppe sono arrivate domenica mattina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it