Cortona lavori al parcheggio del Mercato Scattano i divieti di sosta

A Cortona, i lavori al parcheggio del Mercato annunciano cambiamenti importanti per cittadini e visitatori. A partire da giovedì 12 giugno, divieti di sosta e interventi sulla segnaletica orizzontale trasformeranno l’area di Porta Bifora, migliorando la fruibilità futura. Restate aggiornati: questa opera, fondamentale per il potenziamento della mobilità locale, renderà il centro più accessibile e più bello.

Arezzo, 9 giugno 2025 – L'intervento riguarda l'area di Porta Bifora, dove verrà realizzata la segnaletica orizzontale Giovedì 12 giugno saranno realizzati i lavori al parcheggio di via del Mercato e dalle prime ore del mattino, fino alla conclusione degli interventi, tutta l'area sarà interessata dal divieto di sosta. La disposizione è contenuta in un'ordinanza della Polizia municipale, adottata per consentire la realizzazione della segnaletica orizzontale nello spazio riqualificato alcuni mesi fa dall'Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, lavori al parcheggio del Mercato. Scattano i divieti di sosta

