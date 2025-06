Corteo per Gaza PiccolottiAvs | qui per stop genocidio in Palestina

Oggi, a Roma, uniamoci in un potente corteo per Gaza e Palestina, promosso da Avs, M5S e Pd Roma, per chiedere con forza la fine del genocidio e di ogni forma di violenza. √ą il momento di far sentire la nostra voce contro lo sterminio e le vessazioni, affinch√© due popoli possano vivere in pace, nel rispetto del diritto internazionale. La solidariet√† non pu√≤ pi√Ļ tacere: il cambiamento √® possibile se ci uniamo.

Alla manifestazione a Roma promossa da Avs, M5S e Pd Roma, 7 giu. (askanews) ‚Äď ‚ÄúSiamo qui per chiedere la fine del genocidio in Palestina, la fine dello sterminio in cui anche la fame √® usata come arma. Per noi il centro della richiesta politica √® due popoli e due Stati che convivano in pace e nel rispetto del diritto internazionale, Netanyahu ha violato tutte le norme, ha compiuto tanti crimini di guerra, √® necessario che la comunit√† internazionale lo fermi‚ÄĚ.Cos√¨ Elisabetta Piccolotti (Avs) in piazza a Roma alla manifestazione per Gaza. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

