Corteo nazionale contro gli Ogm a Parma gli attivisti | Per un cibo libero dai brevetti dei semi

Sabato 14 giugno, Parma si trasformerà nel cuore di una protesta nazionale contro gli OGM, con un corteo che partirà alle 15.30 dalla stazione. Promosso dal movimento contadino 'No Ogm cambiare il campo', l'evento mira a difendere la purezza del cibo e i semi liberi dai brevetti. Un'onda di mobilitazione per promuovere un futuro alimentare più sostenibile e rispettoso della biodiversità. Unisciti a noi per fare sentire la voce di chi crede in un'agricoltura senza compromessi.

Il corteo è promosso dal movimento contadino 'No Ogm cambiare il campo' che ha scelto la nostra città per la presenza di una sperimentazione di una coltivazione di pomodori.

