Corsi per gli adulti sulla IA per spiegare gli algoritmi che condizionano la vita dei ragazzi l’iniziativa di Telefono Azzurro

L'intelligenza artificiale sta trasformando il nostro mondo, influenzando la vita dei più giovani in modi sempre più complessi. Per questo, è fondamentale fornire agli adulti gli strumenti necessari per comprendere e gestire questa rivoluzione digitale. Telefono Azzurro, con il suo progetto di formazione, offre corsi pratici sull'IA e sugli algoritmi che plasmano il futuro dei ragazzi. L'iniziativa mira a costruire una società più consapevole e protettiva, perché conoscenza e responsabilità sono le chiavi per un domani sicuro.

Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, in una intervista al Messaggero, ha sottolineato l'importanza di investire nella formazione degli adulti per affrontare le sfide poste dall'intelligenza artificiale (IA) e dai pericoli della rete: "Stiamo investendo molto sulla formazione degli adulti. Abbiamo un’Academy con corsi pratici sull’AI, sugli algoritmi che condizionano la vita dei ragazzi." L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Adulti Corsi Algoritmi Condizionano

L’approdo della Ocean Viking. La Caritas accoglie cinque minori. Corsi di formazione per gli adulti - L'approdo della Ocean Viking al porto di Ancona ha portato 14 profughi nel Maceratese, tra cui cinque minori accolti dalla Caritas.

Corsi per adulti: "Associazioni fatevi avanti" - Si tratta dello svolgimento di corsi per adulti relativi ad attività culturali e ricreative, con la concessione di locali per cinque anni. Leggi su msn.com

FORMAZIONE. Corsi per adulti disoccupati - Contro la crisi la giunta provinciale di Reggio Emilia ha approvato un bando per il finanziamento di corsi di formazione rivolti a giovani e adulti disoccupati ... Leggi su vita.it