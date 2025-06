Corsi INDIRE concorsi scuola e non solo | facciamo il punto sulla situazione QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE Martedì 10 giugno alle 14 | 30

Sei un insegnante o un aspirante docente alle prese con i recenti aggiornamenti su concorsi e formazione? Non perdere il nostro approfondimento con Quattrocchi, che farà il punto sulla situazione attuale, tra novità ministeriali e opportunità di crescita professionale. Appuntamento live martedì 10 giugno alle 14:30: preparati a scoprire tutto ciò che devi sapere per affrontare al meglio il futuro della scuola.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota 21907 del 4 giugno 2025 per chiarire modalità e tempistiche relative alla rinuncia al contenzioso prevista dall’art. 5 del DM 772025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pittoni (Lega): “Avvio dei corsi Indire entro giugno in contemporanea sia per i titoli esteri che per i triennalisti” - Pitto annuncia con entusiasmo l'avvio dei corsi Indire di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, previsto entro giugno.

Tfa Sostegno, Corsi Indire e conferma docenti su supplenza: cosa è previsto per il 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze anno scolastico 2025/26: in questi giorni l'attenzione è concentrata sulla conferma del docente di sostegno con supplenza ... Leggi su orizzontescuola.it

Concorsi in scadenza a giugno 2025: bandi per oltre 1300 posti - Tutti i principali concorsi in scadenza a giugno 2025, com le indicazioni su come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove. Leggi su leggioggi.it

Corsi INDIRE sul sostegno per chi ha titolo estero: il Ministero chiarisce le modalità di rinuncia al riconoscimento, Nota - Il Ministero dell'istruzione ha fornito i chiarimenti su come effettuare la rinuncia al riconoscimento del titolo estero per accedere ai corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno. Leggi su ticonsiglio.com