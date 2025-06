Corsa in montagna Filippo Bertazzini in maglia azzurra per il Mondialino U18

Filippo Bertazzini si prepara a conquistare la scena internazionale indossando la maglia azzurra, rappresentando l’Italia al Mondialino U18 di corsa in montagna. Con una selezione di eccezionali giovani talenti, tra cui ben cinque lombardi, il team azzurro si appresta ad affrontare una sfida prestigiosa in Slovacchia. La passione, il talento e la determinazione di questi ragazzi promettono di scrivere una pagina memorabile nella storia dello sport giovanile italiano.

Sono stati ufficializzati nelle scorse ore gli atleti selezionati per la WMRA International Under 18 Mountain Running Cup. La rassegna dedicata agli Allievi è in programma sabato 14 giugno a Donovaly, in Slovaccchia, con 4 uomini e 4 donne nella squadra azzurra: cinque di loro sono lombardi.

In questa notizia si parla di: Azzurra Corsa Montagna Filippo

