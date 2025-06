Corruzione voti e appalti L?idea di una fondazione | Una lobby per gli affari

Nel panorama delle ingiustizie e degli intrecci di potere, emerge l'idea di una fondazione come vera e propria lobby per gli affari. Descritto nelle intercettazioni come un veicolo per influenzare voti e appalti, il progetto punta a colmare il divario tra interessi economici e politica, con la capacità di raggiungere direttamente le decisioni cruciali. Un’ipotesi inquietante che solleva domande sulla trasparenza e sulla legittimità del nostro sistema democratico.

