Corriere dello Sport – Non so dove giocherò a settembre ma quando uno come Conte ti vuole…

Il mondo del calcio è in fermento: tra calciomercato, qualificazioni mondiali e strategie di allenatori come Conte, il futuro di stelle come Dan Ndoye si fa incerto e affascinante. Tra vacanze estive e sogni di grandi trasferimenti, le trattative si svelano solo all’ultimo secondo. Ma una cosa è certa: quando un grande come Conte ti vuole, tutto può cambiare in un istante. E il mercato non dorme mai...

2025-06-08 11:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: La Svizzera e le qualificazioni in vista dei Mondiali 2026, le vacanze estive e poi si vedrà. Il futuro di Dan Ndoye non è strettamente legato al Bologna, anzi. L’attaccante è nel mirino del Napoli già dallo scorso gennaio, con la partenza di Kvaratskhelia in direzione Parigi, e ora non nasconde quanto le parole di stima da parte di Antonio Conte gli abbiamo decisamente fatto piacere. Nel poker calato dagli elvetici contro il Messico c’è anche la firma del classe 2000 che ai microfoni di Rsi Sport ha parlato anche dei rumors di calciomercato che lo riguardano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Non so dove giocherò a settembre, ma quando uno come Conte ti vuole…”

