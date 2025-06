Corriere Amazon muore dopo un incidente in moto | la famiglia presenta un esposto contro l’ospedale

Tragedia sulla strada: Giorgia Marino, giovane mamma di 25 anni, perde la vita dopo un incidente in moto e muore dieci giorni dopo l’operazione presso l’ospedale. La famiglia, sconvolta, presenta un esposto chiedendo chiarimenti sull’assenza di informazioni durante il percorso di cura. L’autopsia sarà determinante per svelare le reali cause di questa tragica perdita. Una vicenda che solleva ancora una volta dubbi sulla gestione delle emergenze mediche e sulla comunicazione con i familiari.

