Correa il Botafogo spinge per chiudere! Una deadline – Sky

Il mercato si infiamma con Correa nel mirino del Botafogo, mentre l’Inter si prepara a rivoluzionare il suo attacco nella prossima stagione. La corsa contro il tempo per definire le trattative apre scenari sorprendenti, con un futuro tutto da scrivere per i nerazzurri e i brasiliani. Chi riuscirà a chiudere per primo? Restate sintonizzati, perché le decisioni più importanti sono ormai in dirittura d’arrivo.

Joaquin Correa è nel mirino del Botafogo, squadra che milita nel campionato brasiliano. Gianluca Di Marzio indica la deadline per la chiusura della trattativa. IN USCITA – L’ Inter nella prossima stagione avrà un attacco completamente diverso rispetto a quello attuale. Rimarranno solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, anche Mehdi Taremi è in forse. In caso di offerta l’iraniano sarà ceduto per poi trovare un’alternativa valida ai primi due attaccanti. Sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa lasceranno il club in quanto il contratto di entrambi scade il 30 giugno del 2025. L’austriaco ha confermato che nemmeno parteciperà al Mondiale per Club con i compagni al servizio di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Correa, il Botafogo spinge per chiudere! Una deadline – Sky

In questa notizia si parla di: Correa Botafogo Deadline Spinge

Inter, Correa a un passo dal Botafogo: accordo di massima - L’Inter si avvicina a un addio annunciato: Correa, già al centro di voci e trattative, è ormai a un passo dal Botafogo, con un accordo di massima in corso.

Inter, Correa in uscita: Marotta lo spinge verso il Torino, ma c'è un problema - Intoccabile il capitano Lautaro Martinez, le idee di cessione si rivolgono a Joaquin Correa, per il quale si ... Leggi su calciomercato.com

Correa all’Inter?/ Calciomercato news, l’infortunio di Thuram spinge il Tucu a Milano - Il calciomercato estivo terminerà ufficialmente tra meno di dieci giorni ed in queste ore si fa sempre più insistente la possibilità di vedere Joaquin Correa all’Inter. Leggi su ilsussidiario.net

Inter, Inzaghi spinge per Correa ma Marotta è perplesso: preoccupa la trattativa con Lotito - Simone Inzaghi spinge per l'acquisto di Joaquin Correa per completare l'attacco dopo l'arrivo in giornata di Dzeko. Leggi su tuttomercatoweb.com