Correa è fatta con il Botafogo! Tempi rispettati per un obiettivo

Joaquin Correa sta per iniziare una nuova avventura con il Botafogo, dopo aver trovato l’accordo con il club brasiliano e rispettato i tempi stabiliti. La trattativa, secondo Fabrizio Romano, si è conclusa positivamente, e l’addio all’Inter è ormai questione di ore. Il suo trasferimento rappresenta un’occasione importante per il calciatore e per il Botafogo di rafforzare la squadra in vista dei prossimi impegni. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale.

Joaquin Correa sarà presto un nuovo giocatore del Botafogo. Il calciatore e il club hanno trovato l’accordo, Fabrizio Romano ha descritto la trattativa su X. ADDIO – Joaquin Correa non sarà più un giocatore dell’ Inter a partire dalle prossime ore. A differenza di Marko Arnautovic, altro attaccante in uscita, l’argentino ha attratto un’offerta subito in questa sessione breve di mercato estiva. Il motivo? La presenza del Mondiale per Club negli Stati Uniti da questo giugno a luglio. Correa ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, ma non andrà via a luglio. Il suo addio è stato anticipato grazie all’inserimento di un club dal Brasile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Correa, è fatta con il Botafogo! Tempi rispettati per un obiettivo

