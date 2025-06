Correa Botafogo i brasiliani accelerano | la decisione prima del Mondiale per club

Joaquín Correa si appresta a lasciare l’Inter per abbracciare una nuova sfida con il Botafogo, in vista del Mondiale per Club. I brasiliani accelerano le trattative, puntando a definire l’affare entro domani, 10 giugno. Una mossa strategica che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’attaccante argentino e aggiungere un tocco di emozione al mercato estivo. La decisione è ormai imminente e il mondo del calcio osserva con attenzione.

Correa Botafogo, l'attaccante argentino prepara l'addio all'Inter e va verso la nuova avventura. Gianluca di Marzio ha aggiornato sul tema Correa Botafogo, con l'attaccante in uscita dall' Inter pronto alla nuova avventura. L'ATTACCANTE – «Il Botafogo sta cercando di chiudere per Joaquín Correa prima dell'inizio del Mondiale per Club: la situazione. I brasiliani del Botafogo stanno cercando di chiudere entro domani – 10 giugno – la trattativa che porterebbe a Joaquín Correa dell'Inter. Tra le parti nei scorsi giorni è stato raggiunto un accordo di massima, e il Botafogo sta cercando di chiudere la trattativa per portare con sé l'argentino al Mondiale per Club.

