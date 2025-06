Corona | Fagioli e Tonali devono essere radiati dal calcio I giocatori dell’Inter? Ne parleremo lunedì prossimo…

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, stavolta scagliandosi contro il mondo del calcio e le sue recenti controversie. Attraverso i suoi canali social, lancia pesanti accuse e richieste di sanzioni esemplari, puntando il dito contro Fagioli e Tonali, che secondo lui meriterebbero essere radiati. La controversia si accende e il dibattito si infiamma: sarà questa solo una provocazione o un invito a riflettere sui valori dello sport? Ne parleremo lunedì prossimo.

