Corea del Sud rinviato un processo a carico del nuovo presidente Lee Jae-myung

In Corea del Sud, un colpo di scena scuote la politica: il processo per false dichiarazioni contro il nuovo presidente Lee Jae-myung è stato rinviato sine die. Dopo la vittoria alle elezioni, l’incertezza si fa strada nel panorama politico sudcoreano, lasciando aperte molte domande sul futuro del leader e del Paese. La decisione del tribunale di Seoul, basata sull’articolo 84 della Costituzione, apre nuovi scenari che influenzeranno il corso della storia politica sudcoreana.

Il processo per false dichiarazioni in campagna elettorale a carico di Lee Jae-myung, esponente del Partito Democratico, che la scorsa settimana ha vinto le elezioni presidenziali, è stato rinviato a tempo indeterminato. Ad annunciare la decisione è stato un tribunale di Seoul, capitale della Corea del Sud. I giudici hanno fatto riferimento all’articolo 84 della Costituzione sudcoreana secondo il quale, per la maggior parte dei reati, un presidente in carica non può essere soggetto a procedimenti penali per tutta la durata del suo mandato. Lee era stato accusato di aver violato la legge elettorale nel corso di un dibattito televisivo nel 2021, durante una precedente candidatura alla presidenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Corea del Sud, rinviato un processo a carico del nuovo presidente Lee Jae-myung

