Cora Seeds getta i semi del futuro attraverso innovazione e passione. Dalle terre di Cesena, nel cuore dell’Emilia-Romagna, questa giovane realtà si distingue non solo per la qualità delle sue colture, ma anche per il suo impegno nella ricerca e sviluppo. Siamo una piccola realtà, ma la nostra visione è grande: portare i semi che alimenteranno il mondo di domani. Scopri come trasformiamo il presente in un domani sostenibile e ricco di opportunità.

I SEMI che si trovano in gran parte del mondo, dalla Russia, agli Stati Uniti, dal Medio Oriente, all’Africa, nascono a Cesena, nel cuore produttivo, in materia di agricoltura, dell’Emilia-Romagna. Qui si fanno non solo piadina e Sangiovese, ma anche semi, da esportare in tutto il mondo. E’ esattamente quello che fa Cora Seeds, società fondata il 5 settembre del 2006 da Maurizio Bacchi e sua moglie, Lorena Pavirani. "Siamo una piccola realtà, ma facciamo tanta ricerca e nel tempo siamo scresciuti davvero tanto", dice Bacchi. Cora Seeds è un punto di riferimento per il mondo dei semi e, come racconta lo stesso Maurizio Bacchi, "pone come proprio obiettivo la ricerca di nuove cultivar delle principali specie orticole professionali per la coltivazione in diversi areali del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cora Seeds getta i semi del futuro:: "Ricerca e sviluppo"

