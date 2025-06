Coppola niente Juve | in chiusura il trasferimento in Premier League del difensore del Verona Ecco dove giocherà a partire dalla prossima stagione

Il mercato estivo si infiamma con un'operazione che scuote le aspettative dei tifosi italiani: Coppola, talento emergente del Verona, sta per voltare pagina e approdare in Premier League con il Brighton. Dopo il suo debutto in Nazionale, il giovane difensore si prepara a una nuova avventura all'estero, lasciando il desiderio di vedere un altro italiano in bacheca. E così, si chiude un capitolo e si apre uno nuovo, in un calcio sempre più globale.

Coppola, niente Juve: trasferimento in Premier League. L’affare è in chiusura: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe in chiusura la cessione di Coppola al Brighton dall’Hellas Verona: il calciatore è pronto a trasferirsi in Premier League a partire dalla prossima stagione. Il promettente difensore, fresco di debutto in Nazionale, era finito anche nel mirino del calciomercato Juve. Il Brighton, però, sembra aver bruciato la concorrenza delle big italiane. Coppola volerà presto in Inghilterra. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Coppola, niente Juve: in chiusura il trasferimento in Premier League del difensore del Verona. Ecco dove giocherà a partire dalla prossima stagione

In questa notizia si parla di: Chiusura Coppola Niente Juve

Beffato il Milan, sorpasso Juve e colpo di Giuntoli - Conquistato un posto nella prossima Champions League, la Juventus è al lavoro sul mercato per cercare di chiudere un colpo ... Leggi su juvelive.it

Coppola Juve, si aggiunge una nuova rivale per il difensore del Verona: nuovo pericolo dalla Serie A. La situazione - Coppola Juve, si aggiunge una nuova rivale per il difensore del Verona: gli ultimi dettagli sull’obiettivo Il calciomercato Juve si infiamma anche in difesa. Leggi su juventusnews24.com

Coppola Juve, profilo ideale per il nuovo corso dei bianconeri! Quel dettaglio può favorire la trattativa col Verona: importanti aggiornamenti - Coppola Juve, profilo ideale per il nuovo corso dei bianconeri: tutti i dettagli sul futuro del difensore Il calciomercato Juve punta al futuro: il nome di Diego Coppola, difensore classe 2003 dell’He ... Leggi su juventusnews24.com