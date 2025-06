Coppola Juventus tutto confermato | il difensore del Verona vola in Premier League! Affare da oltre 10 milioni di euro Tutti i dettagli

Il mercato estivo si infiamma: il giovane talento della Juventus, Coppola, confermato in rosa, si prepara a lasciare il nostro campionato. Il difensore dell'Hellas Verona, con un pressing forte anche dall'Italia, sta per approdare in Premier League, al Brighton, in un affare da oltre 10 milioni di euro. Tutti i dettagli di questa operazione che potrebbe rivoluzionare le sorti del calciomercato italiano e inglese sono ancora da scoprire.

Coppola Juventus, tutto confermato: vola in Premier! Cifre e dettagli del trasferimento già imminente al Brighton. Coppola vola al Brighton. Il difensore centrale dell’Hellas Verona, come confermato anche da Fabrizio Romano, è ormai ad un passo dal trasferimento in Premier League. Il promettente difensore, fresco di debutto in Nazionale e seguito anche dal calciomercato Juve, sarà presto un nuovo calciatore del Brighton. L’offerta ufficiale è superiore ai 10 milioni di euro ed è stata accettata dall’Hellas Verona. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire e poi si concluderà l’affare per il trasferimento di Coppola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Coppola Juventus, tutto confermato: il difensore del Verona vola in Premier League! Affare da oltre 10 milioni di euro. Tutti i dettagli

