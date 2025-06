Coppa dei Club | Eschilo TPiscine campione di Roma della Regione Lazio

hanno scritto il loro nome nella storia del padel laziale. Un weekend indimenticabile, dove talento e spirito di squadra si sono sfidati sotto il caldo sole romano, regalando emozioni forti e momenti di pura adrenalina. Le finali hanno visto confrontarsi le migliori squadre della regione, dando vita a uno spettacolo coinvolgente che ha celebrato la passione per questo sport in continua crescita. E così, tra applausi e sorrisi, si è conclusa un'altra straordinaria tappa di questa entusiasmante competizione.

Un weekend all’insegna del grande padel ha illuminato i campi del Villa Mercede Padel Club di Frascati, teatro delle attesissime finali di Roma e Provincia e della Regione Lazio della Coppa dei Club MSP Italia 2025. Tra sole, passione e colpi spettacolari, si sono decise le squadre che. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Coppa dei Club: Eschilo TPiscine campione di Roma della Regione Lazio

In questa notizia si parla di: Club Coppa Roma Regione

Ancelotti per lasciare il Real Madrid prima della Coppa del Mondo di Club e subentrare come boss del Brasile - Carlo Ancelotti si prepara a lasciare il Real Madrid per diventare il nuovo allenatore della nazionale brasiliana, pochi giorni prima della Coppa del Mondo di Club.

Sulla scia di Nesta da calciatore e di Inzaghi da allenatore, tra gli uomini che da qui spiccano il volo e trionfano in piazze più grandi della nostra da oggi c'è anche questo ragazzaccio Grande Lollo sarai sempre il benvenuto a Formello e in tutta la Regione Partecipa alla discussione

Coppa dei Club Roma e Lazio 2025: il gran finale a Frascati per un’edizione da record - A contendersi il titolo provinciale nel Tabellone Pro saranno Eschilo TPiscine e Padel Colli Portuensi White, in un remake della finale 2023 che promette spettacolo. Leggi su romatoday.it

Coppa dei Club, Frascati ospita una finale super - Nel prossimo weekend, il Villa Mercede Padel Club di Frascati sarà teatro delle finali della Coppa dei Club Roma e Regione Lazio, in un'edizione che ha super ... Leggi su msn.com

Coppa dei Club: tutto sulle finali di Roma e Lazio - Dopo i sopralluoghi effettuati dalla Commissione di Valutazione del Settore Padel MSP Italia, sarà il Villa Mercede Padel Club la sede ufficiale delle finali Roma e Provincia e Regione Lazio ... Leggi su tuttosport.com