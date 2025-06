Copasir | stupore per le dichiarazioni di Paragon Solutions su intelligence italiana

Il Copasir esprime stupore per le recenti dichiarazioni di Paragon Solutions, segnalate dal quotidiano Haaretz, che rivelano una presunta rescissione dei rapporti con le agenzie di intelligence italiane. Una notizia che solleva numerosi interrogativi sulla trasparenza e la collaborazione tra settori privati e istituzioni. È fondamentale fare luce su questa vicenda e chiarire i fatti per tutelare l’integrità della nostra sicurezza nazionale.

Il Copasir "prende atto, con stupore, del contenuto delle dichiarazioni attribuite alla società Paragon Solutions dal giornale israeliano Haaretz secondo le quali la società avrebbe deciso di rescindere i propri rapporti contrattuali con le Agenzie di intelligence italiane in quanto il Governo e il Parlamento, a loro dire, avrebbero rifiutato di utilizzare i servizi dalla stessa offerti per verificare se il giornalista Francesco Cancellato fosse stato sottoposto ad attività di captazione attraverso lo spyware Graphite ". Il Copasir si è detto pronto a desecretare i contenuti dell'audizione dei rappresentanti dell'azienda dello scorso 9 aprile per dimostrare la correttezza del proprio operato "anche a tutela della serietà del lavoro svolto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net