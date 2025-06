Copasir | rescisso contratto con Paragon

Il Copasir ha annunciato la rescissione definitiva del contratto con Paragon Solutions, segnando un importante capitolo nella sorveglianza digitale italiana. La decisione, comunicata nella relazione sull'uso dello spyware Graphite, arriva dopo un acceso dibattito e gli accertamenti condotti dal comitato. La vicenda evidenzia come la trasparenza e la tutela della sicurezza siano al centro delle strategie nazionali. La questione rimane aperta, invitando a riflettere sui limiti e le responsabilità nell’uso delle tecnologie di sorveglianza.

20.00 E' stato rescisso definitivamente il contratto tra Paragon Solutions e governo italiano. Lo fa sapere il Copasir nella relazione sull'uso dello spyware graphite da parte dell'intelligence. "A seguito del clamore suscitato dalla vicenda",si legge,lo scorso 14 febbraio Aise ed Aisi avevano deciso di sospendere temporaneamente l'impiego di graphite in attesa degli accertamenti del comitato. "Ma in occasione dei sopralluoghi effettuati",successivamente alla sospensione, si è deciso di "rescindere comunque il contratto con Paragon". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Spyware Paragon, l'azienda israeliana: "Annullato contratto con l'Italia per il caso Cancellato" - L'ombra dello spyware Paragon SolutionGeti, un'azienda israeliana, si staglia sulla scena politica italiana, dopo che ha annunciato l'annullamento dei contratti con Roma.

