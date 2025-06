cooperative bergamasche al lavoro su strumenti esg e su linee guida per la transizione ecologica

mette al centro le cooperative bergamasche nel percorso verso un futuro più sostenibile. Questo primo incontro rappresenta un passo fondamentale per sviluppare strumenti ESG e linee guida efficaci, coinvolgendo attivamente tutte le realtà locali. Con un approccio condiviso e innovativo, il progetto mira a trasformare le sfide ambientali in opportunità di crescita e responsabilità. Il cammino verso una cooperazione più verde e responsabile è appena iniziato.

È con questo obiettivo che, al Palazzo Bassi-Rathgeb di Bergamo, si è svolto il primo appuntamento di un percorso di ricerca condiviso dedicato alla sostenibilità nell’economia cooperativa. Il “Laboratorio di ricerca-azione sulla sostenibilità”, promosso da Confcooperative Bergamo e Csa Coesi in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Bergamo, segna l’avvio di un lavoro strutturato che porterà, in autunno, alla presentazione di strumenti operativi e applicabili sul piano concreto, sotto differenti profili. “ Le cooperative sono da sempre interpreti di un modello d’impresa sostenibile, perché attento al benessere delle persone, fondato sul principio della mutualità, della partecipazione e dell’inclusione – commenta Lucio Moioli, presidente di Confcooperative Bergamo – Oggi, come ogni altra azienda, sono chiamate a fare un passo in più per dar conto in modo trasparente, con la giusta attenzione alla misurabilità dei risultati, delle peculiarità di questo modello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it