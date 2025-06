Convegno nazionale Sisvet | focus su Medicina veterinaria a Giardini Naxos

Preparati a vivere un’esperienza unica alla 78ª edizione del Convegno Nazionale SISVet, il grande evento dedicato alla medicina veterinaria che si terrà dal 10 al 12 giugno a Giardini Naxos, presso l’UnaHotels Naxos Beach Sicilia. Con il patrocinio dell’Università di Messina e la guida del prof. Antonino Germanà, questo meeting rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire le ultime innovazioni e confrontarsi con i massimi esperti del settore. Questo...

Dal 10 al 12 giugno, all’UnaHotels Naxos Beach Sicilia, si svolgerà, con il patrocinio dell’Università di Messina, il 78° Convegno nazionale SISVet. Il Comitato organizzatore locale è presieduto dal prof. Antonino Germanà, Ordinario di Anatomia veterinaria dell’Ateneo Peloritano. Questo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Convegno nazionale Sisvet: focus su Medicina veterinaria a Giardini Naxos

In questa notizia si parla di: Convegno Nazionale Sisvet Veterinaria

Autodemolitori, a Napoli il convegno nazionale sul futuro della filiera Elv - A Napoli si è tenuto un importante convegno nazionale, promosso dalla CAR – Confederazione degli Autodemolitori Riuniti, dedicato al futuro della filiera ELV.

Veterinaria. Promuovere la ricerca in sanità pubblica e incoraggiare la cooperazione - L’iniziativa si è svolta in concomitanza del 66° Convegno Nazionale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVet), espressione dell’Università, come momento di integrazione tra ... Leggi su quotidianosanita.it

Medicina veterinaria, Al Sisvet di Parma premiata giovane ricercatrice bresciana - All’evento hanno partecipato oltre 800 iscritti e sono state illustrate centinaia di relazioni scientifiche afferenti le diverse discipline che compongono la medicina veterinaria. Leggi su quibrescia.it