Continassa Juve | i bianconeri riprendono ad allenarsi Tudor può contare anche sul rientro di un giocatore andato via in prestito

La Juventus torna in campo con rinnovato entusiasmo: alla Continassa, i bianconeri riprendono gli allenamenti sotto la guida di Tudor, che potrà contare anche sul rientro di un giocatore arrivato in prestito. La fase di preparazione si infittisce di notizie e aggiornamenti, tra infortuni, tempi di recupero e probabili formazioni. La squadra si prepara a affrontare con determinazione i prossimi impegni, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa stagione avvincente.

Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. È iniziata una nuova settimana di allenamenti alla Continassa. Una settimana che, sabato 14 giugno, vedrà la Juventus lasciare l'Italia in direzione Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. I bianconeri, chiaramente, proseguiranno il lavoro sul campo anche negli States e nello specifico saranno due le sedi nelle quali si prepareranno, in vista degli impegni già fissati della fase a gironi del torneo: uno sarà lo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier in West Virginia e l'altro sarà il ChampionsGate Sports Field Complex di Orlando, in Florida.