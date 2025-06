Conte Landini Meloni | urge un corso di comunicazione

Ricordo ancora quell’esperienza: una settimana intensa di scoperte e tecniche di comunicazione, seguita da un follow-up autunnale. Quella formazione mi aprì gli occhi su come le parole e i gesti influenzano profondamente chi ci ascolta. Quasi quarant’anni dopo, la necessità di perfezionare le proprie capacità comunicative è più urgente che mai, specialmente in un mondo dominato da leader come Conte, Landini e Meloni. Perché, in fondo, saper comunicare efficacemente è la chiave per fare la differenza.

di Gianmario Capponi Sono passati circa quarant’anni dalla mia prima volta in un corso di comunicazione. Fu un corso abbastanza breve, una settimana in primavera, durante la quale si apprendevano le tecniche al tempo ritenute più efficaci per comunicare, comunicazione sia verbale che non verbale, e un follow up di un paio di giorni, nell’autunno successivo. Alla fine del corso primaverile ognuno dei partecipanti fu invitato a preparare un breve monologo su un argomento a piacere, applicando le tecniche apprese. Affrontai quella prova in modo polemico e provocatorio, convinto com’ero che le tecniche di comunicazione servissero a fregare il prossimo, e anziché parlare serenamente di hobbies e vacanze parlai per tre minuti dei bambini africani che, anziché dedicarsi ai giochi e ai passatempo degli adolescenti, impugnavano e usavano armi vere, bambini ai quali veniva rubato uno dei periodi più belli della propria vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte, Landini, Meloni: urge un corso di comunicazione

