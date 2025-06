Conte | Chi esulta per l' esito del referendum porti rispetto a 15 milioni di elettori

In un momento cruciale per il nostro paese, è fondamentale ricordare che dietro ogni dato e ogni risultato ci sono cittadini reali, con le loro speranze e preoccupazioni. Celebrando il risultato del referendum, non dobbiamo dimenticare di rispettare i 15 milioni di elettori che hanno scelto di partecipare, portando avanti la richiesta di tutele più forti nel mondo del lavoro. È un richiamo all’unità e al rispetto reciproco...

«Leggo dichiarazioni ed esultanze sguaiate dei 'tifosì della politica. Portate rispetto a circa 15 milioni di cittadini che sono andati a votare. Portate rispetto agli oltre 12 milioni che hanno votato sì a maggiori tutele nel mondo del lavoro. Parliamo di oltre 12 milioni di cittadini che, al di là dei colori politici, chiedono più tutele contro licenziamenti, precariato e incidenti sul lavoro.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Conte: "Chi esulta per l'esito del referendum porti rispetto a 15 milioni di elettori"

In questa notizia si parla di: Milioni Rispetto Conte Esulta

Cesena Fiera, l'utile cresce del 53% rispetto al 2023: "Investiti in 10 anni sei milioni nel quartiere fieristico" - Cesena Fiera ha concluso un 2024 straordinario, con un utile lordo di 700mila euro e un incremento del 53% rispetto all’anno precedente.

Conte: "Chi esulta per l'esito del referendum porti rispetto a 15 milioni di elettori" - «Leggo dichiarazioni ed esultanze sguaiate dei 'tifosì della politica. Leggi su msn.com

Accordo al vertice Ue, Conte esulta - Giuseppe Conte è riuscito infatti a strappare un piatto ancora più ricco (82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti) rispetto alla ... Leggi su ansa.it

Conte, 60 milioni di ragioni per far rinascere il Napoli - Ma Conte non ci sta: vero che ha una voglia matta di tornare su una panchina, vero che non vede l’ora di poter gestire il maxi- Leggi su ilmattino.it