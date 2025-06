Consumo di suolo numeri allarmanti | Record comunale a Lucera e Cerignola servono nuove regole

Il Tacco d’Italia si conferma protagonista nel panorama energetico e ambientale, ma l’enorme sviluppo di energie rinnovabili e il crescente consumo di suolo sollevano preoccupazioni legate alla sostenibilità. I numeri record di Lucera e Cerignola, insieme alle sfide delle nuove regole, richiedono un equilibrio tra innovazione e tutela del territorio. È fondamentale agire con responsabilità per garantire un futuro più green senza compromettere le nostre radici e risorse.

La Puglia è la prima regione del Sud e la terza in Italia per potenza fotovoltaica installata con 3.768 MW (dati aggiornati al 31 dicembre 2024); la prima in assoluto per numero di pale eoliche e per quantità di energia del vento generata nel 2024 con 6.392,50 GWh in un solo anno. Il “Tacco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Consumo di suolo, numeri allarmanti: "Record comunale a Lucera e Cerignola, servono nuove regole"

