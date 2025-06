Consorzi Agrari D’italia | Presentato Il Bilancio Di Esercizio Al 31 Dicembre 2024

I Consorzi Agrari d’Italia consolidano il loro successo nel 2024, presentando un bilancio che testimonia crescita e solidità. Con un incremento del 5,2% nella produzione e un EBITDA in aumento del 25,3%, l’ente si conferma pilastro fondamentale per il settore agricolo italiano. Questi numeri sono la dimostrazione di un impegno costante verso innovazione e sostenibilità, proiettando il consorzio verso un futuro sempre più florido e dinamico.

Il valore della produzione di Consorzi Agrari d'Italia segna un +5,2% rispetto al 2023, passando da Euro 765,8 a Euro 806,5 milioni. L'EBITDA aggregato risulta in crescita del 25,3% rispetto al 31 dicembre 2023, attestandosi a 50,5 milioni di Euro.

