Consiglio direttivo nazionale Aiga | giovani avvocati brindisini a Vallo della Lucania

I giovani avvocati della provincia di Brindisi si sono riuniti a Vallo della Lucania, nel cuore di Vallo della Lucania, per partecipare al consiglio direttivo nazionale di Aiga. Un'occasione unica per confrontarsi su temi cruciali come transizione ecologica e responsabilità professionale, sfide che richiedono non solo competenza giuridica, ma anche una forte consapevolezza culturale. La loro presenza testimonia l'impegno giovane e proiettato verso il futuro del diritto italiano.

VALLO DELLA LUCANIA (SALERNO) - I giovani avvocati della provincia di Brindisi a Vallo della Lucania per il consiglio direttivo nazionale di Aiga. Transizione ecologica e responsabilità professionale: una sfida culturale e giuridica. Lo scorso 6 e 7 giugno la delegazione di Aiga Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Consiglio direttivo nazionale Aiga: giovani avvocati brindisini a Vallo della Lucania

In questa notizia si parla di: Lucania Vallo Consiglio Direttivo

Danno erariale a Vallo della Lucania, condannato l'ex vicesindaco - L'ex vicesindaco di Vallo della Lucania, Marcello Ametrano, è stato condannato a risarcire oltre 40mila euro al Comune per danno erariale.

Giovani Avvocati AIGA nel Cilento: Diritto e Ambiente al centro del Consiglio Direttivo Nazionale - Venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025, il Cilento ospiterà il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), appuntamento di rilievo per l’avvocatura under ... Leggi su finanza.repubblica.it

Agropoli: al via il Consiglio Direttivo AIGA. E-Way Finance e Banca del Fucino partner dell’evento - Way Finance Spa e Banca del Fucino saranno i partner principali del prestigioso Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), che si terrà nel Cilento (ad ... Leggi su infocilento.it

Giovani Avvocati AIGA nel Cilento: Diritto e Ambiente al centro del Consiglio Direttivo Nazionale - Il presidente AIGA di Vallo della Lucania, Domenico Sica, sottolinea: "È per noi un grande onore ospitare per la prima volta nel Cilento il Consiglio Direttivo Nazionale dell'AIGA. Leggi su borsaitaliana.it