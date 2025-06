Considerati impuri un retaggio dell' influenza culturale occidentale sono disapprovati in Iran fin dalla Rivoluzione islamica del 1979 Ma il loro possesso è in aumento ed è inteso come una forma di ribellione contro il regime

In Iran, il divieto di possedere e portare a spasso cani, imposto per motivi di ordine pubblico e sicurezza, si sta trasformando in un potente simbolo di ribellione contro il regime. Quello che prima era un semplice obbligo si sta evolvendo in un gesto di protesta silenziosa, come un velo invisibile di resistenza. È in questa cornice che emerge l’appello della figlia di un prigioniero politico: “È innocente. Salvategli la vita...”

I l divieto era già attivo nella capitale Teheran fin dal 2019. Ora è stato esteso ad almeno altre 18 città. L’Iran vieta di portare a spasso i cani, adducendo motivazioni di ordine pubblico, salute e sicurezza. In realtà mostrarsi in giro con un animale domestico è diventato un simbolo, un modo di ribellarsi alle imposizioni. Quasi come un velo portato male. Iran, l’appello della figlia di un prigioniero politico: “È innocente. Salvategli la vita” X Leggi anche › Sadaf Baghbani: «Non dimenticate le donne iraniane» Perché l’Iran vieta di portare a passeggiare i cani. Possedere cani e in generale animali domestici è disapprovato in Iran fin dalla Rivoluzione islamica del 1979. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Considerati "impuri", un retaggio dell'influenza culturale occidentale, sono disapprovati in Iran fin dalla Rivoluzione islamica del 1979. Ma il loro possesso è in aumento, ed è inteso come una forma di ribellione contro il regime

