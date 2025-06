Conferma dello staff tecnico del Castellina in Chianti per la Seconda categoria

Un percorso che va avanti con entusiasmo e determinazione, garantendo continuità e competenza per affrontare al meglio la nuova stagione.

Conferma in blocco per lo staff del Castellina in Chianti, per il campionato di Seconda categoria. Nella società gialloverde, come componenti del team a livello tecnico, continueranno a lavorare l’allenatore Roberto Bocci, il suo vice Lorenzo Carboni, il preparatore atletico Giampaolo Biagi, la guida dei portieri Filippo Francini. Con loro, nel comparto sanitario, proseguirà nella sua opera il fisioterapista Luigi Guerrini. Un percorso che va avanti, quindi, per gli addetti dell’équipe castellinese, in previsione delle scelte in materia di composizione dell’organico per il 2025-2026. A tale proposito, il direttore sportivo Simone Chiellini, rimasto lui stesso in forza all’organigramma del Castellina in Chianti, è attivo nell’individuare gli elementi chiave per il prossimo torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conferma dello staff tecnico del Castellina in Chianti per la Seconda categoria

