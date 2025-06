Conferenza stampa Spalletti il ct punge Acerbi | Spero ci sia una presa di posizione rigida per chi rifiuta la Nazionale

Nella conferenza stampa post partita, Spalletti non ha nascosto la sua delusione e ha lanciato un messaggio forte a chi rifiuta la maglia azzurra. Le sue parole, dure e decise, evidenziano l’importanza del senso di responsabilità e appartenenza alla Nazionale, auspicando una presa di posizione più decisa contro chi sceglie di non rispondere presente. Ora, ci aspettiamo un intervento deciso per rafforzare l’impegno di tutti i protagonisti.

Conferenza stampa Spalletti, le dichiarazioni del ct dell'Italia dopo il match con la Moldova: frecciata ad Acerbi. Nella conferenza stampa post match contro la Moldova, Luciano Spalletti ha commentato la gara vinta dagli Azzurri per 2-0 e non si è risparmiato di mandare qualche frecciata al difensore dell' Inter Francesco Acerbi, colpevole di non aver accettato la chiamata della Nazionale. LE PAROLE DI SPALLETTI IN CONFERENZA STAMPA – « Spero che chi verrĂ dopo di me migliori la Nazionale, non vado a gufare o a fare atteggiamenti". Spero che quelli che rifiutano la chiamata non possano tornare piĂą in Nazionale.

