Conferenza Merge-it 2025 sulle libertà digitali community open

Preparati a immergerti in un evento imperdibile: la quarta edizione di MERGE-it 2025, il cuore pulsante delle libertà digitali in Italia. Dal 20 al 22 giugno, Verona si trasformerà nel crocevia di associazioni, aziende, professionisti e istituzioni impegnati a plasmare un futuro digitale aperto e partecipato. Un’occasione unica per condividere idee, innovare e rafforzare le comunità che difendono il nostro diritto alla rete libera e democratica.

La quarta edizione della conferenza MERGE-it, l'incontro biennale delle comunità italiane per le libertà digitali, che riunisce associazioni, gruppi informali, aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni, torna a Verona dal 20 al 22 giugno 2025, nella sede di 311 Verona, presso la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: Conferenza Merge Libertà Digitali