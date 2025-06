Condivisione dialogo e confronto | Il grande successo del Festival

Il "Seminare Idee Festival" ha appena concluso la sua prima edizione, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti. Un successo inaspettato, reso possibile dal dialogo intenso, condivisione e confronto tra menti brillanti. Le ideatrici Annalisa Fattori, Paola Nobile e Diana Toccafondi sono visibilmente emozionate, guardando al futuro con entusiasmo. Questo evento ha dimostrato che le idee condivise possono davvero seminare il cambiamento.

Si è concluso ieri il " Seminare Idee Festival " caratterizzato da giorni di grande affluenza di partecipanti. Una prima edizione, quindi, che fa ben sperare nel futuro. A raccontarla, entusiaste ma anche vistosamente commosse, le due ideatrici Annalisa Fattori e Paola Nobile e Diana Toccafondi, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. "Siamo entusiaste di come questo festival è andato. Abbiamo avuto il "tutto pieno" ovunque, ad ogni appuntamento in programma. Non ci aspettavamo così tanta partecipazione. All'inaugurazione abbiamo annunciato che questo era un festival di condivisione, dialogo e confronto.