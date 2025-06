Condhotel | il Veneto dice sì Salmaso Ascom | Due ottimi motivi per gioire

il turismo Veneto. Il condhotel, innovativa soluzione di integrazione tra hotel e residenza, si appresta a rivoluzionare il panorama ricettivo locale, offrendo nuove opportunità di investimento e crescita economica. Due motivi per gioire: la ripresa del settore e l'apertura a nuove prospettive di sviluppo. Un passo importante che segna un nuovo capitolo per il turismo nel Veneto, pronto a conquistare una posizione di rilievo sul palcoscenico nazionale ed europeo.

